Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ilona Wulff-Lübbert (links) in der Rolle der Hemma von Gurk © KK

Als Landespatronin ist die Heilige Hemma von Gurk ein Begriff, doch um ihr Leben vor gut 1000 Jahren ranken sich viele Legenden. In den kommenden Wochen zeigt Regisseurin Ilona Wulff-Lübbert Leben und Legende in einem Schauspiel in mehreren Kärntner Kirchen. „Wir halten uns großteils an historische Vorgaben“, so die Regisseurin, die auch in der Rolle der Protagonistin schlüpft. Aber auch moderne Szenen werden gespielt. „Dadurch demonstrieren wir, wie aktuell das Wirken der Heiligen Hemma immer noch ist.“