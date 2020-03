Facebook

Ajla Mulic wurde von einer Zeichnung zu ihrem Kleid inspiriert. © Wimo

Alle zwei Jahre geht im Casineum Velden eine Modeschau der Wi’Mo Klagenfurt über die Bühne. Heute und morgen Abend ist es wieder so weit: Unter dem Motto „Fashion for Future“ (eine Anspielung auf die Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“) sagen die Schüler und Schülerinnen billiger Massenware den Kampf an: „Wir wollen zeigen, dass Nachhaltigkeit auch in der Modewelt immer wichtiger wird“, erklärt Schülerin Annina Schwärzli (19). Davon inspiriert entstand eine Kollektion namens „Trash Couture“. Dafür verwandelten die Jugendlichen alte Elektrokabel, Plastikflaschen und Vorhänge in neue Kleidungsstücke. So stellte etwa Lukas Primus (16) überdimensionale Puffärmel aus Plastikfolie her.