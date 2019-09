Am Freitag zu Mittag lenkte ein 23-jähriger Steirer einen Traktor mit Anhänger auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt. Beim Abbiegen kommt es zum Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Autos.

Am Freitag um 12.48 Uhr fuhr ein 23-jähriger Steirer mit einem Traktor und einem mit Strohrundballen beladenen Anhänger auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt am Wörthersee stadteinwärts. An der Kreuzung mit dem Südring wollte er nach links auf diesen abbiegen. Dabei übersah er ein dort stehendes Auto, gelenkt von einer 46-jährigen Poggersdorferin. Trotz Notbremsung fuhr der Steirer dem anderen Pkw auf.