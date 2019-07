Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann konnte von der Polizei ausgeforscht werden und war geständig (Sujetbild) © KLZ/Kanizaj

Ein 29-Jähriger Köttmannsdorf hielt am Samstagmorgen die Polizei in Atem. Gegen 6.45 Uhr war der Mann alkoholisiert und ohne im Besitz einer Lenkerberechtigung zu sein, mit einem Pkw in der Lastenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit dem Rudolfsbahngürtel fuhr er mit dem linken Vorderreifen auf den Randstein der Mitteltrennung und beschädigte dabei die vordere linke Felge und die Ölwanne. Der Köttmannsdorfer fuhr noch bis in die Koschutastraße und versuchte dort, ein Ersatzrad zu montieren. Das war aufgrund der Beschädigung aber nicht möglich. In der Folge fuhr der Mann freiwillig mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt. Dort wurde abgeklärt, ob er sich bei dem Unfall verletzt hatte.