Emma Bracher feierte ihren 101. Geburtstag. Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler gratulierte © Stadtpresse/Dietmar Wajand

In der Landeshauptstadt gab es am Samstag Grund zu feiern: Erna Bracher ist 101 Jahre alt! Im Seniorenheim in der Henselstraße, in dem die Jubilarin seit kurzem lebt, stellte sich die Gratulantenschar ein, zu der sich auch Klagenfurts Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler gesellte. Ihren 100. Geburtstag vergangenes Jahr hat Erna Bracher noch in der eigenen Wohnung gefeiert. Schließlich hat sie sich ein Leben lang fit gehalten. Unter anderem mit Radtouren in In- und Ausland. Mit dem eigenen Rad ist sie noch im vergangenen Jahr gefahren.