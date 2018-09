Jannis Maslarinos und seine Gattin Elena Elevtheriadou bieten an ihrem Marktstand Olivenöl, gefüllte Weinblätter und frische Oliven an.

Neu am Markt: Jannis Maslarinos und seine Gattin Elena Elevtheriadou © (c) Markus Traussnig

Feinstes Olivenöl, gefüllte Weinblätter und frische Oliven – alles direkt von Bauern aus Griechenland. Vor circa vier Monaten haben sich Jannis Maslarinos gemeinsam mit seiner Frau Elena Elevtheriadou mit ihrem Stand am Benediktinermarkt niedergelassen. Jeden Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es dort Produkte aus Griechenland zu erstehen. "Wir fahren immer wieder in die Heimat, um Nachschub für unsere Kunden zu holen", erzählt Maslarinos. Der studierte Informatiker hat schon vor Jahren länger in Klagenfurt gelebt, vor geraumer Zeit beschloss er wieder hierher zurückzukehren und einen Marktstand aufzumachen. Neben den traditionellen Produkten können auch handgemachte Seifen und verschiedene Sorten von Nüssen erstanden werden.