Die Kärntner Polizei hat nun Bilanz über die inoffiziellen GTI-Treffen gezogen. Der Tenor: "Es war wesentlich ruhiger als in den Jahren zuvor." Trotz Absage des offiziellen Wörthersee-Treffens waren aber vor allem an den vergangenen Wochenenden zahlreiche Auto- und Tuningfans nach Kärnten gekommen. Diese konzentrierten sich auf die bereits bekannten Hotspots wie Camping Arneitz (Turbokurve) am Faaker See oder den Pyramidenkogel.