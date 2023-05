Exekutive und Behörden sind für einen Ansturm von GTI-Fans gerüstet. Bis Donnerstag ist er allerdings rund um den Wörthersee und Faaker See weitgehend ausgeblieben. Das schlechte Wetter hielt viele Anhänger der Tuning-Szene offenbar davon, trotz der Absage des offiziellen GTI-Treffens nach Kärnten zu reisen.

Tagsüber waren die Parkplätze gut gefüllt, aber es gab keine Ausschreitungen © Markus Traussnig

Wer kam, traf sich auf "einschlägig" bekannten Parkplätzen: auf dem Pyramidenkogel zum Beispiel und beim Campingplatz Arneitz am Faaker See. Die Polizei meldet bis dato keine Zwischenfälle, in Sozialen Medien kursieren aber schon wieder erste Videos von schwarzen Schafen, die auf Parkplätzen verbotenerweise die Reifen quietschen und rauchen lassen.

In den kommenden Tagen wird mit mehr GTI-Fans gerechnet. Das Wetter bessert sich, die Situation auf den Straßen und Parkplätzen wohl nicht.