Inoffizielles GTI-Treffen in Kärnten verlagert sich auch heuer wieder teilweise nach Italien und Slowenien. Dort waren die Behörden auf den lautstarken Besuch nicht vorbereitet.

Die große Polizeipräsenz rund um den Wörthersee und um den Faaker See ließ einige PS-Fans in der Nacht zum Sonntag wieder "ausweichen". Sie fuhren über die Grenze nach Kranjska Gora (Slowenien) und Tarvis (Italien), wo die Exekutive auf den lautstarken Besuch nicht vorbereitet war.

Quietschende Reifen und laut lachende Tuningfans begleiten die Szenen © Instagram/Klagenfurt Elite

In Slowenien drehten manche Fahrzeuge in einem Kreisverkehr schnelle Runden, bis die Reifen quietschten. Dabei filmten die Beifahrer die Polizisten, die dem Treiben – wohl aufgrund der "GTI-Übermacht" – tatenlos zusehen mussten. In sozialen Medien machen die Aufnahmen, versehen mit verächtlichen Kommentaren, die Runde.

Auch aus den "driftenden" Autos heraus wurde gefilmt © Instagram/Klagenfurt Elite

Auch vom Grenzübergang in Tarvis gibt es ein Video. Es zeigt ein einsames italienischen Polizeiauto mit Blaulicht. Im Vorjahr reagierten die italienischen Behörden nach den ersten nächtlichen PS-Ausschreitungen mit Militärpräsenz an der Grenze. Danach war Ruhe. Bis heuer.