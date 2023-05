"Um 12.28 Uhr wurden wir zu einem Unfall auf der Südautobahn A 2 in Richtung Steiermark gerufen", berichtet die Freiwillige Feuerwehr Preitenegg. Ein Mittelmotorsportwagen mit einer Leistung von über 400 PS durchstieß die Leitplanke. Der Lenker, ein 37-jähriger Wiener verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitschiene, welche sich in den Heckbereich des Fahrzeuges bohrte.

Der Lenker und seine 33-jähriger Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und setzten die Rettungskette in Bewegung. Beide mussten von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wolfsberg gebracht werden. Wie in sozialen Medien berichtet wird, waren die Insassen mit dem Sportwagen, einem Audi R8 Spyder mit einer Spitzengeschwindigkeit von 300k/h, am Heimweg vom GTI-Treffen.

© FF Bad St. Leonhard

© FF Preitenegg

Die Unfallstelle war während der Bergungsarbeiten des Fahrzeugs nur einspurig befahrbar, ist aber mittlerweile wieder frei. Je 18 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Preitenegg und Bad Sankt Leonhard waren im Einsatz.