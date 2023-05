Nach dem Aus für das offizielle GTI-Treffen in Reifnitz rief der deutsche Fahrzeug-Tuning-Experte "gepfeffert.com" für Samstag zum Wörthersee-Treffen auf den Pyramidenkogel in Keutschach. "Wir halten an der Tradition fest", hieß es in einem Facebook-Posting. Eine Genehmigung dafür habe man eingeholt, wurde versichert.

Die Community ist dem Aufruf offensichtlich zahlreich gefolgt. Seit Vormittag staut es sich auf der Straße, die auf den Pyramidenkogel führt. Laut Veranstalter Pfeffer soll es "ein gemütliches Treffen unter Freunden" werden. Den Parkplatz hat er für diesen Anlass von der Gemeinde gemietet. Wie viele Tuning-Fans kommen werden, konnte er im Vorfeld nicht sagen: "Wir haben eine große Fangemeinde mit über 100.000 Followern auf Social Media."

Auf Instagram waren am Samstag auch Videos von Zwischenfällen zu sehen. Mehrere Pkw- und ein Motorradlenker gaben „Gummi-Gummi“. Auch Videos von absichtlichen Fehlzündungen in den Nachtstunden, gefährlichen Szenen in Kurven und rauchenden Reifen kursieren.

Samstagnachmittag füllte sich dann die sogenannte „Turbokurve“ beim Campingplatz Arneitz am Faaker See. Das Polizeiaufgebot rund um den Wörthersee und den Faaker See war groß. Am Abend kam es auch zu Problemen in Velden.

Hinter den Kulissen wollen manche das Treffen nicht einfach aus Kärnten abziehen lassen und planen schon neue Events. Denn zahlreiche Tourismusbetriebe klagen über stark nachlassende Buchungen in der heurigen Vorsaison.

