Mit 363.903 Nächtigungen war die Gemeinde Keutschach im Vorjahr nicht nur Spitzenreiter im Bezirk Klagenfurt Land. In der Tourismusregion Wörthersee-Rosental erkämpfte man sich Platz zwei hinter Velden (521.560 Nächtigungen). Für Wirtschaftstreibende wäre das eigentlich auch heuer ein Grund, positiv in Richtung Sommer zu blicken. Doch die Stimmung ist getrübt. Mit dem Ende des Dauercamping- und Hotelbetriebs am Hafnersee verliert die Gemeinde heuer nicht nur 60.000 Nächtigungen, sondern die umliegenden Betriebe auch treue Kunden. Und dann wäre da natürlich die Absage des GTI-Treffens. Die offene Unmutsbekundung einer Keutschacher Touristikerin darüber auf Facebook, sorgte in den letzten Tagen für Schlagzeilen.