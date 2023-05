Jahrelang haben GTIs und andere aufgemotzte Fahrzeuge das Bild in der touristischen Vorsaison, speziell um den Wörthersee und den Faaker See in Kärnten geprägt. Sie sorgten für volle Betten in den Beherbergungsbetrieben, aber in den den letzten Jahren für immer mehr Unmut. Aus dem viertägigen offiziellen GTI-Treffen in Reifnitz wurden Vor- und Nachtreffen über Wochen mit Krawallen und Verkehrsexzessen. Um Herr der Lage zu werden, wurde starke Polizeipräsenz eingefordert und sogar Gesetze eingeführt, um schnelle Handhabe gegen das Verkehrsrowdytum zu bekommen. Letztlich führte die massive Kritik am, aus den Ufer des Wörthersees gelaufenen, Treffen, heuer auch zum endgültigen Aus des offiziellen GTI-Treffens in Reifnitz.