Jahrelang haben GTIs und andere aufgemotzte Fahrzeuge das Bild in der touristischen Vorsaison, speziell um den Wörthersee und den Faaker See in Kärnten geprägt. Sie sorgten für volle Betten in den Beherbergungsbetrieben, aber in den letzten Jahren für immer mehr Unmut. Aus dem viertägigen offiziellen GTI-Treffen in Reifnitz wurden Vor- und Nachtreffen über Wochen mit Krawallen und Verkehrsexzessen.