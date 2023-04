Das offizielle GTI-Treffen in Reifnitz gibt es nicht mehr. Die Gemeinde Maria Wörth möchte keine automobilen Großevents mehr veranstalten. Was in Reifnitz bleibt, ist das Granit-Denkmal eines GTI, als Erinnerung an die jahrzehntelange Geschichte des Treffens am Wörthersees.

Nächtliche Aufnahmen

Jetzt teilte die Instagram-Plattform "Klagenfurt Elite" ihren 93.300 Followern mit, dass es auch damit ein Ende hat und der steinerne GTI in der Nacht auf Samstag, dem 1. April, still und heimlich abtransportiert wurde. Das war eine Hiobsbotschaft für alle Fans des Treffens, denen auch diese Erinnerung genommen wird: "Das war's nun offiziell mit dem GTI-Treffen ...", schreiben die Macher von "Klagenfurt Elite".

Abtransport am 1. April © klagenfurt_elite

Erst wenige Stunden zuvor teilten sie ein Foto eines Minigrabsteins, den Fans im Gedenken an das Treffen vor dem Granit-GTI positioniert haben sollen.

Keine Spur vom Grabstein © klagenfurt_elite

Am 1. April stellt sich die Lage vor Ort ganz anders dar: Denn "Klagenfurt Elite" hat ihre Community und die GTI-Fans an der Nase herumgeführt. Der steinerne GTI steht nach wie vor an seinem Platz und von einem Grabstein vor dem Denkmal fehlt jede Spur. Für Aufregung sorgte der Post auf jeden Fall, denn Dutzende User kommentierten das Foto und verstanden die Welt nicht mehr. Sie können aber beruhigt sein. Die GTI-Welt und das Denkmal stehen noch: "April, April!"

Der Abtransport des GTI war nicht die einzige "Ente" © Marko Petelin

Ein Osterhase wacht über den Granit-GTI © Marko Petelin