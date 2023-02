Vor einer Woche wurde nach mehr als 40 Jahren überraschend das Aus des GTI-Treffens in Reifnitz verkündet. In einer Aussendung teilte die Gemeinde Maria Wörth mit, in Zukunft keine automobilen Groß-Events dieser Art veranstalten zu wollen. Die Zeiten hätten sich geändert und man müsse der Klimakrise Rechnung tragen, war die Begründung, mit der man sich von der Veranstaltung verabschiedet hat. Man habe Volkswagen über das Ende informiert, so die Gemeinde. Auf Anfrage der Kleinen Zeitung antwortete VW schriftlich: "Wir bedauern, dass es das legendäre GTI-Treffen am Wörthersee in dieser Form nicht mehr geben wird. Die treuen GTI-Fans sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil unserer Markenidentität und machen VW zur echten Love Brand."