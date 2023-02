Das von der Gemeinde verkündete Aus des GTI-Treffens in Reifnitz sorgt seit Montag für viel Gesprächsstoff. In sozialen Medien trauern seither die Fans der Veranstaltung nach. Nun kommen sie auch zum verbliebenen Denkmal, um sich von den 41 Jahren des GTI-Treffens zu verabschieden. In der Nacht auf Donnerstag legten Unbekannte Kerzen, Blumen und sogar einen Abschiedsbrief am 1987 aufgestellten Granit-GTI ab.

In den sozialen Medien versucht man auch, mit Humor dem Ende zu begegnen. Da wird das Denkmal, per Photoshop, kurzerhand von einem BMW abgeschleppt.