Am Montag wurde das GTI-Treffen in Reifnitz, nach fast 41 Jahren, zu Grabe getragen. Die Gemeinde Maria Wörth will keine "konventionellen Automobil-Großevents mehr ausrichten". In der Aussendung war zu lesen: "Die Auswirkungen des Klimawandels und die Notwendigkeit nachhaltigen Handelns würden es erfordern, die Zukunftsgestaltung unter neue Prämisse zu stellen." Das Treffen passe nicht mehr in die Zeit, sagte Bürgermeister Markus Perdacher (ÖVP) der Kleinen Zeitung. Unverrückbar bleibt aber in Reifnitz, ein 1987 aufgestelltes, 25 Tonnen schweres Denkmal aus Granit, das einem Volkswagen Golf GTI der zweiten Generation nachempfunden wurde.