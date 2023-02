Unverzichtbarer Motor für den Tourismus oder imageschädigend für ein ganzes Bundesland. Wertschöpfung in Millionenhöhe da, ernüchterte Anrainer dort. Einmal Schmuddelkind, mit dem man nichts zu tun haben will, dann wieder gigantische Leistungsschau des Volkswagen-Konzerns. Zeit seines Bestehens mäanderte das GTI-Treffen am Wörthersee, das 1982 erstmals stattfand, zwischen Kult und Katastrophe, Fluch und Segen. Die Entscheidung der Gemeinde Maria Wörth, keine "Automobil-Großevents" mehr ausrichten zu wollen, setzt einen vorläufigen Schlusspunkt.