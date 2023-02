Die Nachricht vom endgültigen Aus für das offizielle GTI-Treffens in Reifnitz hat sich in sozialen Medien in Windeseile verbreitet. Die Reaktionen reichen von Trauer, über Wut bis Verständnis: "Ich bin mega traurig. Es war mein Leben. Habe mich immer so sehr darauf gefreut. Schade. Die Welt wird immer trauriger und sinnloser", schreibt ein User. Ein Anderer hat das Ende kommen gesehen: "Schade! Aber es ist wie immer: Ein paar wenige Chaoten sorgen dafür, dass Treffen gecancelt werden." Manche Fans verweisen auf die andere Seite der Medaille: "Bin gespannt, wann die Bevölkerung schreit, weil Einnahmen fehlen." Oder noch drastischer: "Die Region wird untergehen."