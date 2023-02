Die Nachricht vom endgültigen Aus des GTI-Treffens in Reifnitz hat sich in sozialen Medien in Windeseile verbreitet. Fans der Veranstaltung teilen mit Wehmut Videos, Fotos und Erinnerungen aus den vergangenen Jahren auf TikTok, Instagram sowie Facebook und kommentieren zum Beispiel so: "Ich bin mega traurig. Es war mein Leben. Habe mich immer so sehr darauf gefreut. Schade. Die Welt wird immer trauriger und sinnloser."