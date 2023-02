Die Nachricht vom endgültigen Aus des GTI-Treffens in Reifnitz hat sich in sozialen Medien in Windeseile verbreitet. Fans der Veranstaltung teilen mit Wehmut Videos, Fotos und Erinnerungen aus den vergangenen Jahren auf TikTok, Instagram sowie Facebook und kommentieren zum Beispiel so: "Ich bin megatraurig. Es war mein Leben. Habe mich immer so sehr darauf gefreut. Schade. Die Welt wird immer trauriger und sinnloser."

In vielen Videos sind aber Szenen zu sehen, die das Treffen in Verruf gebracht haben: rasende Autos, Gummi-Gummi und knallende Auspuffe.

Die Bandbreite der Kommentare deckt alle Meinungen zum Thema ab: Manche User auf TikTok zeigen sich wenig überrascht, zeigen Verständnis und schreiben etwa: "Warum wohl, weil es schon lange nicht mehr darum geht, um was es einmal gegangen ist und nur noch eskaliert ist." Oder: "Die haben einfach zu viel Mist gebaut, mit Burnouts und so." Auf Instagram wird kommentiert: "Schade! Aber es ist wie immer: Ein paar wenige Chaoten sorgen dafür, dass Treffen gecancelt werden." Auf Facebook schreibt ein User: "Das haben die Krawallbrüder und -schwestern zu verantworten, welche die letzten Jahre nur Lärm und Müll verursacht haben und denen Party wichtiger war als das geordnete Treffen der gesitteten VW-Fans."

Einige User meinen, dass das Treffen längst nicht mehr ein GTI-Treffen war: "War ja nicht mehr ein GTI-Treffen, seit auch andere Marken der VAG (Anmerkung: Volkswagen AG) mitmachten." Ein weiterer Fan sieht in der Teilnahme anderer Marken sogar den Untergang des Treffens: "Das ist alles nur wegen der Burnouts der BMW-Fahrer und des blöden Driftens. Die sollten einfach dort wegbleiben, es ist ein VAG-Treffen. Ich fahre ja mit meinem Audi auch nicht aufs BMW-Syndikat."

Neben trauernden Fans ("Einfach dezent traurig") zeigen sich aber auch viele froh über das Ende der Veranstaltung: "Endlich", "GTI-Treffen waren schon immer unnötig, braucht kein Mensch". Manche User verweisen auf die andere Seite der Medaille: "Bin gespannt, wann die Bevölkerung schreit, weil Einnahmen etc. fehlen", "Die Region wird untergehen".

Doch geht es nach den meisten Kommentaren, dann hat das Aus des GTI-Treffens in Reifnitz keine Auswirkung. Da heißt es: "R.I.P. GTI-Treffen, wir kommen trotzdem!", "Werden sicher trotzdem viele kommen. War die letzten drei Jahre ja auch abgesagt, trotzdem war was los" oder "Der harte Kern wird am See sein".

Inoffizielle Treffen bleiben

Diese Einschätzungen teilen auch die Behörden in Kärnten, die sich weiterhin auf zahlreiche inoffizielle Treffen von April bis Juni vorbereiten, sagt der Villacher Bezirkshauptmann Bernd Riepan: "Wenn weniger kommen, dann vielleicht wegen der geänderten Bestimmungen, die eine Kennzeichenabnahme erleichtern. Reifnitz hatte schon die letzten Jahre sicherheitstechnisch wenig Bedeutung, das Treffen hat sich verlagert."