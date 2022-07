Innerhalb der Tuningszene war es doch ein Paukenschlag. Der Veranstalter der „XS CarNight“ hat am Wochenende via Facebook mitgeteilt, dass man 2023 nicht mehr nach Kärnten kommen werde. Alle Reservierungen würden storniert werden. Die „XS CarNight“ am 17. September auf der Simonhöhe werde vorerst die letzte Veranstaltung in Kärnten sein.