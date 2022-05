Gummi-Gummi, Auspuffknallereien, Driftrennen auf Parkplätzen und öffentlichen Straßen, Lärmbelästigung für Anrainer, ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Kärntner Polizei und zehntausenden angereisten Autotuning-Fans. Was in den 1980ern als organisiertes, einwöchiges GTI-Treffen in Reifnitz begonnen hat, ist heute ein chaotischer Selbstläufer über Wochen, der scheinbar nicht unter Kontrolle zu bringen ist. Politik und Behörden antworten mit Verboten, harten Strafen und einem Großaufgebot der Exekutive gegen die nun nicht mehr erwünschten Besucher in der Vorsaison.