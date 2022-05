Das GTI-Treffen in Kärnten ist Garant für Wirbel und Lautstärke. In der Nacht auf den heutigen Sonntag ging es wieder rund. Vor allem am Faaker See. Die Turbo-Kurve beim Camping Arneitz in Faak war vergangene Nacht einer der Hotspots. Die sogenannte Turbo-Kurve musste von der Polizei vorübergehend komplett gesperrt werden. In der Woche zuvor war Velden gesperrt worden.