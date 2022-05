Autofans flüchten vor Polizei-Großaufgebot nach Italien

Tausende Autofans geben auch an diesem Wochenende in Kärnten ordentlich Gas, viele weichen jedoch bis nach Udine aus. In Velden war in der Nacht auf Samstag zwar einiges los, eine erneute Sperre des Ortskerns aber nicht notwendig.