In Kärnten war die Polizei auf den Ansturm der GTI-Fans vorbereitet und stoppte mehr als 1200 Raser an drei Tagen. Polizeisprecherin Lisa Sandrieser sprach sogar von einem vergleichsweise ruhigen Wochenende. Gänzlich unvorbereitet traf es allerdings unsere Nachbarn in Italien und Slowenien. Wohl nicht zuletzt wegen der hohen Polizeipräsenz und den strengen Strafen in Kärnten nutzten die Tuningfans die Lage im Dreiländereck und wichen ins Ausland aus.