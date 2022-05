Was wissen Sie über das GTI-Treffen am Wörthersee?

Die GTI-Fahrer und Tuningfans sind wieder in Kärnten angekommen. Was wissen Sie eigentlich über diese Treffen, die seit mittlerweile drei Jahren nur noch "wild" rund um die Kärntner Seen stattfinden? Machen Sie mit bei unserem GTI-Quiz!