Auch in Reifnitz versammelte sich am Sonntag die Tuning-Familie © Daniel Raunig

Mehr als 100 Fahrzeuge von GTI-Sympathisanten parkten am Freitag und Samstagvormittag neben der berühmten "Turbo-Kurve" beim Campingplatz Arneitz am Faaker See. Nun beendete die Bezirkshauptmannschaft Villach Land in Absprache mit der Gemeinde Finkenstein und Grundbesitzer Arneitz das Treiben.