Heuer hätte zum 39. Mal das GTI-Treffen in Reifnitz am Wörthersee stattfinden sollen. Wegen der Corona-Epidemie wird es abgesagt (Archivfoto) © Weichselbraun

Das GTI-Treffen 2020 wird heuer aufgrund der weltweiten Corona-Epidemie offiziell abgesagt. Das hat die Gemeinde Maria Wörth am Mittwochvormittag bekannt gegeben. Auch wenn das 39. Wörtherseetreffen erst von 20. bis 23. Mai in Reifnitz stattfinden hätte sollen, habe man sich zu diesem Schritt entschieden, sagte Bürgermeister Markus Perdacher - auch, um einen möglichen wirtschaftlichen Schaden, der durch eine spätere Absage entstehen könnte, abzuwenden.



Auslöser war der Erlass der Bundesregierung, bis mindestens Anfang April Veranstaltungen ab 100 Personen in geschlossenen Räumen und ab 500 Personen Outdoor, abzusagen. "Wir haben in den letzten Wochen sehr intensiv die Situation rund um Kärnten und natürlich auch im Ausland verfolgt, mit vielen Partnern, Behörden und Experten gesprochen und der Gemeindevorstand ist dabei zu der Entscheidung gelangt, dass der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten im Vordergrund steht – stehen muss", sagt Perdacher. Da man jetzt in die intensive Vorbereitungsphase für das Treffen käme und nicht ausgeschlossen werden könne, dass dieses dann abgesagt werden müsse, käme ein großer wirtschaftlicher Schaden auf alle Beteiligten zu: "Aus diesem Grund haben wir als Veranstalter einstimmig beschlossen, das 39.Wörtherseetreffen-GTI-Treffen 2020 abzusagen."