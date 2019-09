Facebook

Derzeit treffen sich tausende Autofans beim GTI-Nachtreffen in Kärnten, wie hier am Faaker See © Helmuth Weichselbraun

Wir drehen uns im Kreis: Mehrmals im Jahr wird dasselbe Klagelied vom GTI-Wahnsinn auf Kärntens Straßen gesungen, nur um erneut vom Motorengeheul tausender Autos und vom Freudengesang einiger weniger Profiteure der wochenlangen Vor- und Nachtreffen übertönt zu werden. Dabei müsste in Zeiten, in denen Klimaschutz immer mehr ins Bewusstsein rückt, jedem Touristiker klar sein, dass in Abgaswolken gehüllte Seen als Gästemagnet nichts taugen.