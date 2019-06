Facebook

GTI-Fahrer stürmen den Ort Selpritsch © Weichselbraun

Ganz so leise war das GTI-Treffen nicht in allen Bereichen. Es wurden zwar keine Strafrechtsdelikte angezeigt und nur zwei Führerscheine mussten aufgrund von Alkoholisierung abgenommen werden, dafür gab es aber tausende Verwaltungsanzeigen und Organstrafmandate. Die genaue Anzahl will die Polizei nicht nennen, das Vortreffen wurde bei dieser Zahlenangabe aber mitberücksichtigt. Darunter fallen diverse Verwaltungsübertretungen, insbesondere ungebührlicher Lärm, ungebührlicher Rauch, absichtlich provozierte Fehlzündungen, quietschende Reifen und auch das bei GTI-Fahrern beliebte Gummi-Gummi. Diese Übertretungen kassierte die Polizei an Ort und Stelle ab. Das Bargeld für die Strafe haben die meisten GTI-Fahrer ohnehin bei sich, da viele diese bewusst in Kauf nehmen. Für Gummi-Gummi kassierte die Polizei übrigens 280 Euro.