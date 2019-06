Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

GTI-Fahrer stürmen den Ort Selpritsch © Weichselbraun

Ganz so leise war das heurige GTI-Treffen doch nicht. Es wurden zwar keine Strafrechtsdelikte angezeigt und nur zwei Führerscheine mussten aufgrund von Alkoholisierung abgenommen werden, dafür gab es aber tausende Organstrafmandate und Verwaltungsanzeigen. Die genaue Anzahl, das Vortreffen wurde berücksichtigt, will die Polizei nicht nennen. Bei den geahndeten Verwaltungsübertretungen geht es insbesondere um ungebührlichen Lärm, ungebührlichen Rauch, absichtlich provozierte Fehlzündungen, quietschende Reifen und auch um das bei GTI-Fahrern beliebte Gummi-Gummi. Diese Übertretungen werden von der Polizei an Ort und Stelle kassiert. Das Bargeld für die Strafe haben viele GTI-Fahrer quasi bereits vorbreitet in der Hosentasche. Es kommt auch vor, dass sie im Publikum Geld sammeln, um ihm eine besondere Gummi-Gummi-Vorstellung liefern zu können.