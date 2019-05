Facebook

Bernd Riepan, Bezirkshauptmann Villach Land © Helmuth Weichselbraun

Es ist ein Katz und Maus-Spiel, das sich Behörden und GTI-Fahrer an diesem Wochenende wieder liefern werden. Hunderte Fahrzeuge versammeln sich an Hotspots und sorgen für reihenweise Beschwerden - kaum wird die Polizei verständigt, suchen sie sich einen neuen Treffpunkt. "Überall wo die Polizei eintrifft, sind schon kurz danach keine GTIler mehr zu sehen", erklärt Bernd Riepan, Bezirkshauptmann in Villach Land eine der größten Herausforderungen, die das GTI-Vortreffen mit sich bringt: die digitale Vernetzung der Autofans. Über Internet-Foren, Facebook- und Whats App-Gruppen tauschen sich die Teilnehmer aus und informieren sich gegenseitig über neue Treffpunkte, perfekte Rennstrecken, große Parkplätze für Fahrexperimente - und natürlich Polizeiaufkommen. "Sie sind uns immer einen Schritt voraus, das macht die Kontrollen enorm schwierig. Egal, wie viel Exekutive wir bekommen würden, dieses Problem würde bleiben", ist Riepan überzeugt.