Das inoffizielle GTI-Treffen ist eröffnet. Hunderte Autofans versammeln sich seit gestern in Velden und am Faaker See. Bei der Polizei gingen schon erste Anzeigen ein.

Anrainer beklagen schon jetzt Fehlzündungen und Lärm am Faaker See © Hermann Sobe

Ein Klappstuhl reiht sich in der "Turbokurve" am Faaker See an den anderen. Der Arneitz ist die Location schlechthin für GTI-Fans. Schon jetzt - Wochen vor dem offiziellen Treffen in Reifnitz ab 29. Mai - versammeln sich Hunderte Autofans auf dem Parkplatz des Campingplatzes. Während die einen über PS und Motoren fachsimpeln, genießen die anderen die Stimmung unter Gleichgesinnten.

