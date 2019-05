Hotels und Pensionen sind gut gebucht, Temposchwellen und Betonleitwände stehen bereit: Das GTI-Vortreffen soll am Wochenende voll anlaufen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Temposchwellen sollen Raser einbremsen © (c) Daniel Raunig

Die Behörden sind mit den Maßnahmen jetzt „richtig hochgefahren“, wie es Bernd Riepan, Bezirkshauptmann in Villach Land nennt. Betonleitwände, Temposchwellen und eine 30er-Beschränkung sollen die GTI-Fahrer in Selpritsch bei Velden nahe der beliebten Mischkulnig-Tankstelle vom Rasen abhalten. „Zusätzlich sind weitere Hotspots in Velden und Arneitz mit Kameras überwacht und die Polizei wird verstärkt kontrollieren“, ergänzt Riepan.