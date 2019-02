Erstmals übernimmt einen Eventagentur die Organisation des GTI-Treffens in Reifnitz am Wörthersee.

Das GTI-Treffen findet heuer zum 38. Mal statt © Weichselbraun

Von 29. Mai bis 1. Juni findet heuer die 38. Auflage des GTI-Treffens in Reifnitz am Wörthersee (Gemeinde Maria Wörth) statt. Veranstalter ist mit „Semtainment“ heuer erstmals eine private Eventagentur und nicht mehr die Gemeinde. Die Veranstalter hoffen, die Gäste durch Verbesserungen (Öffnung des Strandbades, Lasershow, Party-Area) bei den Haupttreffen von den umstrittenen Nebentreffen abhalten zu können. Zudem wird es beim Haupttreffen einen eigenen Streetfood Market und eine Flammenshow bei Ein- und Ausfahrt der Boliden. "Das Haupttreffen wird heuer so gut, dass es kein Nebentreffen mehr braucht", verspricht "Semtainment"-Geschäftsführer Thomas Semmler.