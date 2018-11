Auf Facebook kursieren Pläne für neues GTI-Treffen im Jänner. Es soll am Faaker See stattfinden und das Motto „Low at Snow“ haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Vortreffen, Haupttreffen, Nachtreffen und bald überhaupt eine unendliche Geschichte? Tausende GTI-Fans aus ganz Europa haben die Wörthersee-Region und die Gegend rund um den Faaker See heuer erstmals mehr als sechs Wochen lang regelrecht belagert. Und jetzt könnte auch noch ein Winter-Treffen dazukommen.

Auf Facebook kursiert die Ankündigung für ein „Low at Snow“-Event von 3. bis 6. Jänner in der „Turbo-Kurve Arneitz“, womit wohl die Kurve beim gleichnamigen Campingplatz am Faaker See gemeint ist. 1152 Personen wollen teilnehmen, 8329 weiter haben angegeben, „interessiert“ zu sein (Stand gestern).

Die zuständigen Behörden sind alarmiert. „Natürlich beobachten wir das ganz genau“, sagt der Villacher Bezirkshauptmann Bernd Riepan. Im Dezember will man in Zusammenarbeit mit dem Tourismus abschätzen, wie viele der angekündigten GTI-Fahrer tatsächlich kommen könnten. „Durch die bisherigen Erfahrungen sind wir gut gerüstet, auch was polizeiliche Maßnahmen betrifft“, versichert Riepan.

Nicht alle freuen sich über die Häufung der Auto-Treffen. Heuer haben so viele Anrainer wie noch nie gegen die Lärmbelästigung und die Verkehrsbehinderungen protestiert.

GTI-Treffen: Ausnahmezustand auf den Straßen Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Es geht längst nicht mehr um VW alleine. Die Polizei zählt immer mehr Sportwagen. Helmuth Weichselbraun Jeden Tag bleiben entlang der Straßen Müllberge zurück Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Die „Braven“ haben ihre Autopapiere im Aktenordner dabei Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun 1/13

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.