Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Mischkulnig-Tankstelle ist einer der beliebtesten Treffpunkte vor und nach dem offiziellen Treffen © Weichselbraun Helmuth

Drei Wochen nach dem GTI-Treffen erinnert in Reifnitz, Selpritsch und rund um den Faaker See nichts mehr an das Ereignis, das schon lange weit mehr als ein Autotreffen ist. Umstritten wie nie zuvor tummelten sich heuer Tausende VW-Liebhaber wochenlang um die Kärntner Seen, zelebrierten die inoffiziellen Vor- und Nachtreffen in ihren Klappstühlen vor der Mischkulnig Tankstelle und eroberten Aussichtsplattformen auf dem Dobratsch und dem Pyramidenkogel. Besonders das Vortreffen erwies sich als so intensiv wie selten zuvor.

Während Touristiker jubeln, beklagen Anrainer Fehlzündungen und dröhnende Autos.

Politik und Behörden zeigen sich machtlos, da Vor- und Nachtreffen nicht als Veranstaltung geführt werden und demnach niemand zur Verantwortung gezogen werden kann. „Diese Treffen finden koordiniert an bestimmten Plätzen statt. Alleine deshalb handelt es sich um Veranstaltungen. Und wenn es Veranstaltungen sind, dürfen sie laut dem Kärntner Veranstaltungsgesetz mit dieser Dauer und Lautstärke nicht stattfinden“, sagt Anna Magnet, Mitglied der Bürgerinitiative „Pro Selpritsch“.

GTI-Treffen: Ausnahmezustand auf den Straßen Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Es geht längst nicht mehr um VW alleine. Die Polizei zählt immer mehr Sportwagen. Helmuth Weichselbraun Jeden Tag bleiben entlang der Straßen Müllberge zurück Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Die „Braven“ haben ihre Autopapiere im Aktenordner dabei Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun 1/13

Nach unzähligen erfolglosen Versuchen, die GTI-Ansammlungen bei der Tankstelle in Selpritsch in den Griff zu bekommen, setzt Magnet gemeinsam mit Valentin Wedam, Sprecher der Bürgerinitiative, erstmals rechtliche Schritte. „Als Eigentümer der benutzen Flächen ziehen wir das Land Kärnten, die Gemeinde Velden und den Eigentümer der Tankstelle zur Verantwortung“, so Magnet.

Die Beschuldigten gelten laut Anzeige als Veranstalter, weil sie die Vortreffen auf ihrem Eigentum zulassen: „Gemäß dem Veranstaltungsgesetz gilt im Zweifel als Veranstalter, wer über die Veranstaltungsstätte verfügungsberechtigt ist und die Durchführung der Veranstaltung duldet“, erörtert Rechtsanwalt Christian Tautschnig, der die Kläger vertritt.

Mehr zum Thema Trendforscherin im Interview "GTI`s finde ich für die Region nicht zeitgemäß“

Eine Anzeige wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land eingebracht. „Es läuft ein Ermittlungsverfahren. Allen voran ist zu prüfen, ob es sich bei den inoffiziellen Treffen um Veranstaltungen handelt oder nicht“, sagt Bezirkshauptmann Bernd Riepan. Schlagend wird laut Tautschnig ein Passus im Kärntner Veranstaltungsgesetz, wonach „alle Unternehmungen und Darbietungen, die zum Vergnügen oder zur Erbauung der Besucher und Teilnehmer bestimmt sind“, als Veranstaltung gelten. „Hier fällt das GTI-Vortreffen dezidiert hinein.“

Andreas Schäfermeier, Sprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), ist die Anzeige nicht bekannt. „Laut bisherigen Wissensstands ist das Land nicht der Veranstalter. Wir sind uns der Problematik aber bewusst. Polizei und Innenministerium sind gefordert, den Schutz der Anrainer sicherzustellen. Die Polizei hat bereits umfangreich gehandelt.“

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.