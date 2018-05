Weltpremiere am Donnerstag in Reifnitz: Hier wurde der stärkste VW-Bolide, den es je gab, präsentiert. Die Kleine Zeitung war live dabei, hier das Video zum Nachschauen.

Großer Andrang bei der Präsentation © Peutz

Weltpremiere am GTI-Treffen in Reifnitz. Eine seriennahe Studie des VW Golf GTI TCR wurde heute unter großem Aufsehen enthüllt. Es soll sich dabei um den stärksten GTI aller Zeiten handeln. Hunderte Zuschauer haben sich zur Präsentation eingefunden. Der Jubel war groß, als der Bolide die Hüllen fallen ließ. Die Experten und Hobbyfahrer zeigten sich hochzufrieden. Die Kleine Zeitung war für Sie live vor Ort. Das Video zum Nachschauen:

Und so sieht das Gefährt aus:

Da ist das Ding Foto © Sommersguter

Auch Andreas Gabalier schaute vorbei:

Foto © Sommersguter

Perfekte Eröffnung

Schon am frühen Morgen reihte sich Mittwoch auf Höhe des Maiernigg-Bades Stoßstange an Stoßstange. Die Zufahrtskontrollen liefen auf Hochtouren. Kurz nach zehn Uhr am Vormittag war es dann soweit: Das 37. Wörtherseetreffen wurde direkt am nagelneu designten VW-Stand in Reifnitz eröffnet. 120.000 Besucher und 20.000 Fahrzeuge werden auch heuer wieder erwartet. Das Motto des diesjährigen Treffens: „Passion. Family. Friends.“

„Wir versuchen seit zwei Jahren die Veranstaltung wieder zu ihren Wurzeln zurückzuführen“, sagt Sandra Waidelich, Marketing-Managerin bei VW. Das bedeutet: Die echten GTI-Fans sollen wieder an den See kommen. Mit dem inoffiziellen Vortreffen, das bereits seit Mitte April Anrainer und Polizei auf Trab hält, will der VW-Konzern nichts zu tun haben. Und auch die Gemeinde Maria Wörth sieht sich dafür nicht in der Verantwortung.

GTI-Treffen offiziell eröffnet

700.000 Euro

700.000 Euro investiert die Kommune alljährlich in das PS-Spektakel. „In den vergangenen Jahren ist es gelungen, dass sich Ausgaben und Einnahmen die Waage halten“, sagt Bürgermeister Markus Perdacher. Wieviel Geld VW für das Treffen in die Hand nimmt, darüber schweigt man sich aus. Nur soviel: Die Veranstaltung sei enorm wichtig für den Konzern, so Waidelich. Schließlich werden Autofreunde aus halb Europa an den vier Tagen am Wörthersee erwartet. Für sie wurde ein umfangreiches Programm zusammengestellt.

Bürgermeister Perdacher, Moderatorin Miriam Höller und VW Marketing-Managerin Waidelich (von links) bei der Eröffnung Foto © Christiane Canori

Heuer neu ist etwa ein Torbogen mit einer Aussichtsplattform. Ein weiterer Höhepunkt soll die sogenannte „GTI-Lodge“, ein „Hotelzimmer“ mitten im Tuning-Getümmel, sein. Eingefleischte Sportwagenfans können dort eine Nacht verbringen. Heuer ebenfalls neu: das Live-Tuning. Vor den Augen der Besucher wird vier Tage lang ein Auto aufgemotzt.