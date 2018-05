Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

GTI-Fans aus halb Europa strömen wieder an den Wörthersee © APA/GERT EGGENBERGER

Schon am frühen Morgen reihte sich Mittwoch auf Höhe des Maiernigg-Bades Stoßstange an Stoßstange. Die Zufahrtskontrollen liefen auf Hochtouren. Kurz nach zehn Uhr am Vormittag war es dann soweit: Das 37. Wörtherseetreffen wurde direkt am nagelneu designten VW-Stand in Reifnitz eröffnet. 120.000 Besucher und 20.000 Fahrzeuge werden auch heuer wieder erwartet. Das Motto des diesjährigen Treffens: „Passion. Family. Friends.“

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.