Seit Wochen halten die inoffiziellen Vortreffen der GTI-Fans den Kärntner Zentralraum zwischen Wörthersee und Faaker See in Atem. Am heutigen Mittwoch beginnt nun das offizielle Event. Tausende Tuning-Fans aus ganz Europa werden erwartet. Für die Polizei geht der Großeinsatz weiter.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Lindner

Quietschende Reifen, verchromte Felgen, Partystimmung: Seit Wochen halten die inoffiziellen Vortreffen der GTI-Fans den Kärntner Zentralraum zwischen Wörthersee und Faaker See in Atem. Am heutigen Mittwoch beginnt nun das offizielle Event von Volkswagen und der Gemeinde Reifnitz. Tausende Tuning-Fans aus ganz Europa werden erwartet. Für die Polizei bedeutet das Großeinsatz am verlängerten Wochenende.

Situation auf den Straßen

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen, nach Reifnitz selbst darf nur einfahren, wer eine Genehmigung hat. Beschränkungen und Überwachung sorgten in den vergangenen Jahren dafür, dass das eigentliche, organisierte Treffen in Reifnitz immer reibungsloser und ruhiger über die Bühne ging.

Verkehrssituation Während der offiziellen Dauer von Mittwoch ab 07.00 Uhr bis Samstag, 12. Mai bis 23 Uhr, werden die Wörthersee Süduferstraße (L96) als auch die Reifnitzer Straße (L97b) im Bereich der Zufahrten nach Reifnitz gesperrt. Die Zufahrt zum Veranstaltungsraum ist nur mit einem gültigem Ticket möglich. Auch in den umliegenden Orten Keutschach, Schiefling am Wörthersee, Maria Wörth und auf der Süduferstraße im Bereich Klagenfurt am Wörthersee zu Behinderungen kommen. In der Umgebung von Reifnitz kommt es immer wieder zu Staus und Verzögerungen, die vor allem auf der Kärntner Straße (B83) und der Keutschacher Straße (L97) zu erwarten sind. Um das GTI-Treffen großräumig zu umfahren, empfiehlt es sich: Das Wörthersee-Südufer großräumig zum umfahren – über die A2 Südautobahn.

Rund um den Faakersee großräumig über die A11 Karawanken Autobahn Abfahrt St. Jakob oder die A2 Südautobahn Villach Warmbad und dann weiter auf die B85 Rosentalstraße Richtung Faaker See auszuweichen.

Vortreffen

Der Andrang zu den inoffiziellen "Vortreffen" in den vergangenen Wochen war heuer enorm. Anrainer klagen unter anderem über massive und andauernde Einschränkungen durch Staus, zugeparkte Straßen und Lärmbelästigungen.

GTI-Treffen offiziell eröffnet

GTI-Treffen: Ausnahmezustand auf den Straßen Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Es geht längst nicht mehr um VW alleine. Die Polizei zählt immer mehr Sportwagen. Helmuth Weichselbraun Jeden Tag bleiben entlang der Straßen Müllberge zurück Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun Die „Braven“ haben ihre Autopapiere im Aktenordner dabei Helmuth Weichselbraun Klicken Sie sich durch die Fotos! Helmuth Weichselbraun 1/13