Tausende Autofans touren zwischen den GTI-Treffs in Velden und Faak am See. Das „Vortreffen“ wird von ihnen dennoch als gemütlich empfunden.

Faszination Auto. Zwischen Faak und Velden pendeln die technikaffinen PS-Touristen, um nach Sonderbauten Ausschau zu halten © (c) Hannes Pacheiner

Für Anrainer und Exekutive wird das informelle „GTI-Vortreffen“ und dessen Auswüchse in Velden und am Faaker See mehr und mehr zur Belastungsprobe. Selten zuvor drehten an den Wochenenden vor dem offiziellen Wörtherseetreffen derart viele PS-Fans ihre Runden, die Kärntner Polizei wird heuer von Kollegen aus ganz Österreich unterstützt.

Die Autoliebhaber organisieren sich indes via Social Media und suchen immer neue Treffpunkte. Kürzlich wurde die Villacher Alpenstraße als fotogene Aussichtsstrecke entdeckt. Die meisten PS-Gäste schätzen allerdings die Ruhe vor dem eigentlichen Treffen - die einhellige Meinung: „Wir wollen den Rummel in Reifnitz nicht. Leider gibt es aber bei der Menschenmenge jetzt auch schwarze Schafe, die sich nicht benehmen können.“

Lisa Heinz und Phillip Pezold, Pößnek (Thüringen): Wir sind immer vor dem GTI-Treffen da, weil es jetzt viel entspannter und ruhiger zugeht. Wie sich manche leider hier benehmen ist affig und hat nichts mit dem Hobby „Auto“ zu tun. Wir verbringen hier unseren Jahresurlaub mit Freunden – ganz entspannt, und schauen uns die Gegend an, wie Klagenfurt und Pyramidenkogel. Foto © (c) Hannes Pacheiner

Martin Kral, Kirchberg am Wechsel (Niederösterreich): Wir fahren zu den Hotspots rund um die Seen und schauen uns Autos an. Ich verstehe, dass die Polizei Sicherheitsmaßnahmen ergreifen muss – bei der Masse gibt es überall Unvernünftige. Die echten Fans schätzen aber die Autos und kommen jetzt, weil die schöneren Exemplare da sind. Foto © (c) Hannes Pacheiner

Alexander Derr, Dresden: Mich interessieren die Auto-Umbauten und die Leute, die hier sind. Die Bodenschwellen müssen sein, Menschen sitzen da ja ganz nahe an der Straße. Ich verstehe aber auch, dass manche zeigen wollen, was in ihrem Auto steckt - aber dafür sollten sie auf eine Rennstrecke gehen. Das Treffen hier bedeutet, die Seele baumeln zu lassen. Foto © (c) Hannes Pacheiner

Rebecca Abell und Patrick Rapp, Stuttgart: Wir sind schon seit einer Woche da, schauen uns die Gegend an und waren auch einen Tag in Venedig. Wir fühlen uns hier sehr wohl und willkommen. Wenn irgendwo Randale gemacht wird, ist Polizei unbedingt notwendig. Aber beim Vortreffen jetzt sind die Leute ohnehin entspannter und es geht nicht so touristisch zu. Das gefällt uns. Foto © (c) Hannes Pacheiner

Johann Merl, Ingolstadt: Ich kenne Haupt- und Vortreffen und weiß, dass es jetzt sehr viel gemütlicher zugeht: Man schaut sich schöne Autos an, trifft gute Leute. Noch nie gab’s Probleme mit der Polizei, für mich ist es ein schöner Urlaub. Bilder von Tumulten, die über Social Media zu sehen waren, schrecken schon ab. Kommt man aber live her, wird man eines Besseren belehrt. Foto © (c) Hannes Pacheiner

Julia Pfisterer und Tom Schulz, Tegernsee: Es ist heuer sehr ruhig und gemütlich, wir sind hier schon eine echte Gemeinschaft. Wenn wir zu den Hotspots fahren, geht es ums Hobby und ums Austauschen. Von 100 Prozent der Teilnehmer können sich 90 Prozent auch benehmen. Für die anderen wäre es ideal, wenn es eine Rennstrecke gäbe, wo sie toben könnten und keinen stören. Foto © (c) Hannes Pacheiner

