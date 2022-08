Ob Hausmannskost, asiatische Gerichte oder kroatische Küche. Im Restaurant Trivida in der Rosentalerstraße 40 in Klagenfurt gibt es alles, was das vegane Herz begehrt.

Inhaberin Dania Siroviza führt seit knapp acht Jahren das vegane Restaurant in Klagenfurt. Um die Zubereitung der Gerichte kümmert sie sich ganz alleine. Eine Sache ist ihr dabei besonders wichtig: Alles, was auf den Teller kommt, muss frisch und selbst gemacht sein. "Die Preise unserer Speisen bewegen sich zwischen vier und 15 Euro, was vollkommen gerechtfertigt ist, wie ich finde, da ich alles selbst und mit ganz viel Herzblut zubereite", so Siroviza. Bei den Zutaten achtet die 33-jährige Jungköchin, so weit es möglich ist, auf regionale und biozertifizierte Produkte. Ganz nach dem Motto sind übrigens auch die Räumlichkeiten sowie der Gastgarten eingerichtet. Mit naturbelassenen Möbeln und vor allem in Grüntönen gehalten, hat Dania Siroviza für ihre Gäste eine wahre Wohlfühloase geschaffen.

Vegane Gerichte aller Art

Das Engagement der Gastwirtin scheint auch bei den Gästen gut anzukommen. Seit der Eröffnung ist das Restaurant nämlich stets gut besucht. "Ich denke, die Nachfrage ist unter anderem auch der praktischen Lage in der Nähe der Innenstadt und mit genügend Parkmöglichkeiten zu verdanken. Natürlich auch der veganen Küche, die man sonst nur sporadisch in Klagenfurt vorfindet", so die Eigentümerin.

Dania lässt bei der Zubereitung der Gerichte gerne ihrer Kreativität freien Lauf: "Gerichte wie unsere gängigsten Suppen oder vegane faschierte Laibchen versuchen wir regelmäßig anzubieten, alles andere wird immer wieder neu variiert." Unter der Woche gibt es zudem täglich wechselnde Tagesgerichte aller Art.

Neuerdings kann man auch Tortenbestellungen abgeben oder ein Catering für Festlichkeiten buchen, natürlich wie gewohnt alles durch und durch vegan. Erreichbar ist das Restaurant Trivida unter der Telefonnummer 0463/504139 oder per E-Mail unter office@trividavegan.at