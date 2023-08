Video. Beim Iron Road for Children geht es um Autos, Motorräder, Musik und Tattoos – und darum, Spenden für Kinder mit Behinderungen zu sammeln. Die Kleine Zeitung war mit Sonderreporter "Faiasalamanda" vor Ort.

Wenn es das Klischee vom Rocker mit dem weichen Herz gibt: Nirgendwo wird es mehr erfüllt, als beim "Iron Road for Children" in Leoben. Doch zwischen getunten Motorrädern, polierten US-Cars, Tattoo-Künstlern und Konzerten von Josh und Herr Speer, gibt es auch Begegnungen, die sogar dem Faiasalamanda, dem Sonderreporter der Kleinen Zeitung, die Sprache verschlagen. Denn beim "Iron Road for Children" werden Spenden gesammelt und hier bekommen jene Kinder und Jugendlichen eine Bühne, die sonst ob ihrer Behinderung oft nicht sichtbar sind.