Victoria S. ist im Krankenhaus aufgewacht. Was in den Stunden zuvor passiert ist, fehlt in ihrem Kopf. Keine Erinnerungsfetzen, nichts, womit sie die Lücken in ihrem Gedächtnis füllen könnte.

Nadja A. hatte Glück. Die Untersuchung im Krankenhaus bestätigt den Verdacht, dass ihr K.o.-Tropfen verabreicht wurden. Noch in derselben Nacht hatte die damals 16-Jährige Anzeige erstattet.

Stefan H. war an einem Party-Abend der Fahrer. Dann wacht er plötzlich nackt in seinem Bett mit mehreren Decken auf.

Drei Geschichten, die einem Muster folgen. Mehr dazu in der Video-Doku.