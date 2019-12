Stadionwald in Klagenfurt findet sich auf Liste "Best Public Art" mit Projekten aus New York City, Sydney, Shanghai und Toronto.

For Forest brachte knapp 200.000 Beucher ins Stadion © Christian Reiner

International renommierte Kuratoren haben für das Jahr 2019 die besten und wertvollsten öffentlichen Kunstprojekte gewählt. Auf der Liste mit Projekten aus Metropolen wie New York City, Sydney, Shanghai oder Toronto steht auch Klagenfurt. Das umstrittene Projekt "For Forest", in Kärnten besser bekannt als Stadionwald, wurde als "Best Public Art" ausgezeichnet. Passiert ist das auf Vorschlag von Nick Mitzevich, dem Direktor der National Gallery in Australien.