100 Bäume, die für "For Forest" gekauft, aber nie verwendet wurden, stehen nach wie vor in Klagenfurter Gärtnerei Kanovsky. Weil er keine Platzmiete mehr erhält, brachte Firmenchef jetzt Klage ein.

Diese Bäume schafften es ins Stadion, andere nicht © (c) Weichselbraun Helmuth

Auch nach dem offiziellen Ende am vergangenen Sonntag sorgt "For Forest", der Wald im Wörthersee Stadion in Klagenfurt, für einigen Gesprächsstoff. Geschäftsführer Herbert Waldner, dem die 299 Bäume gehören, sorgte mit der Entscheidung, diese nach Niederösterreich zu bringen für Unverständnis bei Initiator Klaus Littmann und Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ).