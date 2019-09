"For Forest"Burtheater-Chef Kušej im "Zeit"-Interview: "Wie vor der Machtergreifung"

Facebook

Martin Kušej: "deutliches Sinken der Schwelle von Gewaltbereitschaft" © APA/GEORG HOCHMUTH

Der neue Burgtheater-Direktor Martin Kušej hat "die Befürchtung, dass man hier richtig eins auf die Rübe kriegt. Dass man also konkret körperlich attackiert werden könnte." Das sagt er in einem großen Interview mit der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit", in dem er sich auch zur aktuellen politischen Lage in Österreich äußert.