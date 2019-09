Facebook

Ausstellung "Touch Wood" in der Stadtgalerie Klagenfurt © Rainer

Konzerte

Zur „Waldinstallation mit Konzert“ laden am 13. und 14. 9. Susanne Kubelka und Priska Johanna Kubelka (ab 20 Uhr, Gustav Mahler Komponierhäuschen Maiernigg). – Das Südseit’n Festival steigt am 14. 9., in der Villa For Forest Klagenfurt (20 Uhr). – Jeunesse und Volksliedwerk gehen am 6. 10. auf musikalische Reise von der Alm in den Wald zur Jagd (17 Uhr, Schloss Krasto